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دينا عبدالله تعود للشاشة بـ"حبيب الملايين"

السبت 04/مايو/2019 - 03:55 م
دينا عبدالله تعود للشاشة بـحبيب الملايين
دينا عبدالله
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يارا أحمد
 
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تعود الإعلامية والفنانة د.دينا عبد الله، لتطل على الشاشة من جديد لتقديم شكلًا مختلفًا من خلال برنامجها المشهور والذى يحمل اسم "حبيب الملايين"، والذي سوف يذاع على قناة المحور حلقة كل أسبوع في شهر رمضان الكريم.

اختارت "دينا"، أن تكون عودتها بقوة من خلال برنامج "حبيب الملايين"، التى اشتهرت بتقديمه من خلال عدة مواسم حققت نجاحًا كبيرًا.

حيث يحمل البرنامج فكرة مميزة من بين المطروح على الساحة التي تجمع ما بين الرياضة والدين والفن الى جانب كونه برنامج تكريمى يعد منبرًا للتعبير عن أراء المشاهدين وحبهم لتلك الشخصيات المؤثرة في حياتنا.

واستضاف البرنامج في المواسم السابقة كبار الفنانين مثل الفنانة والمطربة صباح،والفنان القدير عبد المنعم مدبولى، والنجم احمد راتب، والشاعر الكبير عبد الرحمن الابنودى، والفنان سعيد صالح، والفنانة مريم فخر الدين، والفنان القدير كمال الشناوي، والفنان على الحجار، وغيرهم الكثير من المع وكبار الفنانين في الوطن العربي.

والبرنامج في موسمه الجديد يشارك فيه عدد من المع النجوم والفنانين وخبراء كرة القدم ومفأجات كثيرة.

والجدير بالذكر أن "حبيب الملايين" فكرة وتقديم د.دينا عبدالله ومن إعداد الكاتب الصحفي محمد الهاوي، مدير تصوير عمرو جلال، مدير إنتاج محمد صلاح، مخرج منفذ أحمد الحكيم و إخراج حسام العجمي.
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