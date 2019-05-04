ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بنجلاديش تتبرأ من "عروس داعش" وتهددها بالإعدام

السبت 04/مايو/2019 - 03:22 م
بنجلاديش تتبرأ من عروس داعش وتهددها بالإعدام
عروس داعش
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

كشف وزير الشؤون الخارجية في بنجلاديش، أنه قد يحكم على الداعشية البريطانية شميمة بيجوم، ذات الأصول البنجالية، بالإعدام بتهمة الإرهاب، إن أرادت العودة لبلادها.

 

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن الوزير أبو الكلام عبد المؤمن قوله إن بلاده تفرض عقوبة الإعدام على أي شخص يثبت تورطه في قضايا متعلقة بالإرهاب.

 

وفي حديث لموقع "آي تي في نيوز"، أوضح عبد المؤمن أن "شميمة ليست مواطنة بنغالية إذ لم يسبق لها التقدم بطلب للحصول على الجنسية."

 

وأضاف: "لن نتسامح أبدا مع داعش وحلفائها. لدينا قاعدة لن نتنازل عنها وهي إعدام من يثبت تورطه في الإرهاب، ونسعى جاهدين للقضاء على الإرهابيين".

 

ووفق مسؤولين بريطانيا، فإن شميمة تمتلك الجنسية البريطانية والبنغالية، وبالتالي فتجريدها من جواز سفرها البريطاني قانوني.

 

وغادرت شميمة (19 عاما) لندن مع اثنتين من زميلات الدراسة للانضمام لداعش عندما كان عمرها 15 عاما، وهي الآن تريد العودة إلى بريطانيا.

Advertisements
المزيد عن: عروس داعش داعش بنجلاديش
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب