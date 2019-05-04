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تشكيل بدواي لمباراة دكرنس المؤهلة للقسم الثاني

السبت 04/مايو/2019 - 03:14 م
تشكيل بدواي لمباراة دكرنس المؤهلة للقسم الثاني
بدواي
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مصطفى الجندي
 
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أعلن الجهاز الفنى لفريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى قائمة اللاعبين التى ستبدأ مباراة الفريق أمام دكرنس بعد قليل بملعب دكرنس ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة بدورة الترقى .


وجاءت تشكيلة اللاعبين على النحو التالى : محمد ميشو، عبدالحميد عمار، على جمعه، رامى البيلى، وائل السعدنى، إسلام كامل، وسام جلال، عبدالجيد صديق، أحمد حسين، عبدالعزيز سليمان، نادرالسيد، أحمد إبراهيم .

ويحتل بدواى المركز الثالث برصيد 10 نقاط ولابديل عن الفوز أمامه لضمان الفوز ببطاقة التأهل للقسم الثانى ومرافقة بيلا الذى تأهل بالجولة الماضية 

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المزيد عن: دكرنس بدواي القسم الثاني الدوري المصري اخبار الرياضة
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