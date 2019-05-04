تشكيل بدواي لمباراة دكرنس المؤهلة للقسم الثاني

أعلن الجهاز الفنى لفريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى قائمة اللاعبين التى ستبدأ مباراة الفريق أمام دكرنس بعد قليل بملعب دكرنس ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة بدورة الترقى .





وجاءت تشكيلة اللاعبين على النحو التالى : محمد ميشو، عبدالحميد عمار، على جمعه، رامى البيلى، وائل السعدنى، إسلام كامل، وسام جلال، عبدالجيد صديق، أحمد حسين، عبدالعزيز سليمان، نادرالسيد، أحمد إبراهيم .