تشكيل بدواي لمباراة دكرنس المؤهلة للقسم الثاني
السبت 04/مايو/2019 - 03:14 م
مصطفى الجندي
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أعلن الجهاز الفنى لفريق شبان بدواى بقيادة محمد المحالى قائمة اللاعبين التى ستبدأ مباراة الفريق أمام دكرنس بعد قليل بملعب دكرنس ضمن مباريات الجولة العاشرة والأخيرة بدورة الترقى .
وجاءت تشكيلة اللاعبين على النحو التالى : محمد ميشو، عبدالحميد عمار، على جمعه، رامى البيلى، وائل السعدنى، إسلام كامل، وسام جلال، عبدالجيد صديق، أحمد حسين، عبدالعزيز سليمان، نادرالسيد، أحمد إبراهيم .
ويحتل بدواى المركز الثالث برصيد 10 نقاط ولابديل عن الفوز أمامه لضمان الفوز ببطاقة التأهل للقسم الثانى ومرافقة بيلا الذى تأهل بالجولة الماضية
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