إيمى سلطان تتألق بلوك مميز فى جلسة تصوير جديدة (صور)
السبت 04/مايو/2019 - 03:08 م
محمود حنفي
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أجرت الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان، جلسة تصوير بملابس سواريه صيفية أضفت عليها مزيدًا من الأنوثة والجمال، فى أحدث فوتوسيشن تجريه إيمى تزامنا مع قرب الموسم الصيفى.
ظهرت إيمى في الصور بإطلالة مميزة لملابسها وتسريحة شعرها، إذ ارتدت مجموعة من الفساتين بألوان مختلفة، بمكياج هادئ وقصة شعر طويلة.
حرصت إيمى على إجراء الجلسة الجديدة لإحدى المجلات العالمية وذلك بعدسة عبدالله طارق ومكياج ريهام خليفة وأزياء نهال خليفة.
يشار إلى أن الفنانة الاستعراضية إيمى سلطان تخوض تجربة سينمائية جديدة فى فيلم " أوراق اعتماد" والذى تجسد من خلاله دور الفنانة والمنتجة اعتماد خورشيد والمقرر بدء تصويره بعد عيد الأضحى المقبل.
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