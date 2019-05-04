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وزير الآثار: كل المحافظات بها اكتشافات أثرية.. "ده توفيق من ربنا"

السبت 04/مايو/2019 - 03:13 م
وزير الآثار: كل المحافظات بها اكتشافات أثرية.. ده توفيق من ربنا
وزير الآثار
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هدى عبدالرازق
 
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قال الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، إن الكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات الذي تم الإعلان عنه اليوم تم البدء فيه منذ شهر أغسطس الماضي.

وأشار "العناني"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، إلى أنهم لم يتوقفون عن العمل على مستوى كل المحافظات، لافتا إلى أن كل المحافظات تم الوصول إلى اكتشافات أثرية بها، معلقًا: "ده نتيجة توفيق من عند ربنا، ومجهود العاملين".

وفي نفس السياق أكد الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المقبرة الجديدة المكتشفة حديثًا في الهرم تم العثور عليها بعد رفع 450 مترا من الرديم.

وأضاف خلال تصريحات صحفية، أنه تم العثور على مقابر عصر متأخر، وبها توابيت ملونة رائعة ومومياوات أثرية وتماثيل أوشابتي من الفيانس.

واستطاع فريق العمل الكشف عن العديد من آبار الدفن والمقابر التي تعود للدولة القديمة وتؤرخ أقدم مقبرة تم الكشف عنها في موقع الحفائر للأسرة الخامسة نحو القرن الخامس والعشرين قبل الميلاد، وهي مقبرة جماعية شيدت من الحجر الجيرى لشخصين أحدهما حمل سبعة ألقاب ومنها مطهر الملوك خفرع، وسركاف، وني أوسر رع، وكاهن الملك نفراير كارت وكاهن المعبودة ماعت، وأكبر القضاة سنا في قاعة المحاكمة.
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