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رئيس جامعة حلوان يهنئ "السيسي" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم

السبت 04/مايو/2019 - 03:08 م
رئيس جامعة حلوان يهنئ السيسي بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم
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اية حمروشي
 
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تقدم الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والنواب وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملون بالجامعة، بالتهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وقيادات الدولة والشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم داعين المولى عز وجل أن يعيده على مصر قيادة وشعبا بالخير واليمن والبركات وأن يوفق بلادنا لمزيد من التقدم والرخاء.

وكما هنأ الأستاذ الدكتور ماجد نجم أسرة جامعة حلوان بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، أعاده الله عليهم وعلى أسرهم بالخير.
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