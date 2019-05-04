قبل لقاء الزمالك والنجم.. ملعب سوسة "مقبرة المصريين" (تقرير)

يفتح الملعب "الأوليمبي" بسوسة أبوابه في تمام الساعة التاسعة مساء الأحد 5 مايو الجاري، لاستقبال المواجهة المرتقبة بين فريقي الزمالك والنجم الساحلي التونسي في إياب نصف نهائي بطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

وانتهت مباراة الذهاب بين الزمالك والنجم الساحلي التي أقيمت بينهما الأحد الماضي على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية بفوز الفارس الأبيض بهدف نظيف.

وتعد إقامة مباراة الزمالك والنجم الساحلي على الملعب "الأوليمبي" في سوسة مصدر تشاؤم للزمالكاوية، حيث أنه لم ينجح أي فريق مصري في تحقيق الفوز على النجم على هذا الملعب الذي بات بمثابة "عقدة أزلية" للأندية المصرية خلال مواجهاته ضد بطل تونس بالبطولات الإفريقية.

وخاض النجم الساحلي 10 مباريات ضد الأندية المصرية على ملعب سوسة، فاز في 7 مباريات، وتعادل في 3 مباريات، ولم يخسر في أي مباراة، وسجل 18 هدفًا واستقبلت شباكه 4 أهداف، وجاءت نتائج المواجهات كالتالي:





- الأهلي والنجم الساحلي





خاض 6 مباريات أمام النجم الساحلي على ملعب "سوسة" خسر 3 مباريات وتعادل في 4 مباريات





- الزمالك والنجم الساحلي





تقابل مع النجم الساحلي في 3 مباريات، خسرها الفارس الأبيض جميعًا وكان آخرها خسارته بنتيجة 5-1 في نصف نهائي الكونفيدرالية 2015.

- المقاولون العرب والنجم الساحلي

التقي في مباراة وحيدة مع النجم الساحلي وانتهت بالتعادل 2-2 على ملعب سوسة عام 1997 في بطولة كأس الكؤوس الإفريقية

- المنصورة والنجم الساحلي

خسر أمام النجم الساحلي علي ملعب سوسة بثلاثية نظيفة في كأس الكؤوس الإفريقية عام 1997

وعلى المستوي العربي فشلت الأندية المصرية أيضًا في الفوز على النجم الساحلي على ملعبه في سوسة، حيث تقابل غزل المحلة مع بطل تونس في البطولة العربية 1995 وخسر بهدف نظيف، بينما تعادل الإسماعيلي مع النجم بنتيجة 1-1 في دوري أبطال العرب موسم 2003-2004.

يا تري هل ينجح الزمالك في إنهاء عقدة سوسة ويفوز النجم الساحلي ويحجز بطاقة التأهل لنهائي الكونفيدرالية، أم يواصل بطل تونس تفوقه على الأندية المصرية على ملعبه؟

إصابة جديدة تؤرق هجوم الأهلي

يخضع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لاختبار طبي قبل انطلاق التدريب المسائي اليوم السبت؛ لحسم موقفه بشأن المشاركة من عدمها فى التدريبات الجماعية.

ويعاني مروان محسن من الإصابة برشح فى الركبة حرمه من المشاركة فى تدريبات الكرة خلال الـ48 ساعة الماضية.

وكان اللاعب قد أدى تدريبات بدنية خفيفة في الجيم أمس الأول الخميس قبل أن يبدأ أمس الجمعة تدريبات الجري حول الملعب في إطار برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة.

وأكد الجهاز الفني أن حالة اللاعب ومدى جاهزيته في المران المسائي اليوم سوف تحسم تواجده من عدمه فى قائمة مباراة النجوم.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا في نهاية المران المسائي اليوم وعقب إعلان مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق قائمة المباراة استعدادا لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات مسابقة الدوري العام.

الأهلي يعلن جاهزية "جيرالدو" لمباراة النجوم

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزية الأنجولي جيرالدو للتواجد فى الحسابات الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد فى إطار منافسات مسابقة الدوري المصري.

وأضاف الجهاز الفني أن جيرالدو تعافى تمامًا من أية آلام فى الرأس بعد تعرضه للإصابة فى مباراة طلائع الجيش الأخيرة.

ويعلن لاسارتي عقب نهاية المران المسائي اليوم قائمة الفريق المرشحة لخوض مباراة النجوم التى تقام غدٍ على استاد بتروسبورت.

عبد الحفيظ: شخصية الأهلي وروح الفانلة الحمراء سلاح حسم الدوري

أكد سيد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي جاهزية الفريق لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد على استاد بتروسبورت، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري.

وقال عبد الحفيظ: "نخوض مباراة الغد بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الـثلاث؛ من أجل الاستمرار في مشوارنا نحو الحفاظ على اللقب المحلي.

وأوضح أن شخصية الأهلي التي تتمثل فى روح الفانلة الحمراء والقتال حتي الثانية الأخيرة تبقى دائما هي سلاح الفريق لمواصلة الانتصارات.

وأشار عبد الحفيظ إلى أن الجهاز الفني يؤكد دائمًا للاعبين فى جميع محاضراته الفنية على ضرورة الاحتفاظ بشخصية الأهلي مهما كانت ظروف المباراة ومهما شهدت من أحداث، خاصة أن هذا الأمر سيدفعنا للقتال حتى الثانية الأخيرة لتحقيق الانتصارات التي تبقى الهدف المنشود بالنسبة لنا.

وأتم مدير الكرة أن شخصية الأهلي والروح القتالية والإصرار على حصد النقاط الثلاث أمور تبقى مهمة جدًا بشكل عام وتحديدًا في هذه المرحلة الحاسمة من عمر المسابقة؛ من أجل مواصلة رحلة الحفاظ على الدوري، مؤكدًا ثقته الشديدة فى لاعبي الفريق وقدرتهم على تحقيق الفوز.

خناقة بين الأهلي والزمالك على خليفة محمد صلاح

دخل ناديا الأهلي والزمالك في حرب شرسة على ضم طاهر محمد طاهر نجم المقاولون العرب الملقب بخليفة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي.

ويخطط الأهلي والزمالك لضم خليفة محمد صلاح في ظل حاجتهما الشديدة لجناح مميز وإن كان الأحمر بدأ المفاوضات منذ يناير الماضي.

واقترب طاهر محمد طاهر من العودة والانتظام في التدريبات الجماعية مع المقاولون العرب، بعد العملية الجراحية التي خضع لها في غضروف الركبة.

رمضان صبحي يطعن أحلام "الخطيب"

رفض رمضان صبحي صانع ألعاب النادي الأهلي فكرة الاستمرار بعد انتهاء إعارته من هيديرسفيلد الإنجليزي رغم رغبة محمود الخطيب رئيس النادي في بقائه.

وتمسك رمضان صبحي بالرحيل بعد نهاية هذا الموسم لرغبته في العودة للعب في أوروبا لتحقيق حلمه وإثبات ذاته.

واستعار الأهلي رمضان صبحي لمدة 6 شهور على أمل الفوز بدوري أبطال إفريقيا لكن الفريق خرج منه على يد صن داونز الجنوب إفريقي من دور الثمانية.

مارتن لاسارتي ينقلب على جناح الأهلي

انقلب مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على جونيور أجايي جناح الفريق لتراجع مستواه في مباريات الدوري المصري.

وفوجيء مارتن لاسارتي بتراجع رهيب في مستوى جونيور أجايي مما أثر على شكل الأهلي هجوميًا لذلك أبدى غضبه الشديد من هذا التدهور.

وطلب لاسارتي من جونيور أجايي التركيز وعدم فقد الكرة بسهولة كما يحدث منه في الفترة الأخيرة.