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مقتل ضابط تركي وإصابة آخر في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب بعفرين

السبت 04/مايو/2019 - 03:01 م
مقتل ضابط تركي وإصابة آخر في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب بعفرين
الجيش التركي
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وكالات
 
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أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، مقتل أحد ضباطها وإصابة آخر بهجوم لوحدات حماية الشعب الكردية السورية بمنطقة عفرين شمال سوريا.

 

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بـ"مقتل ضابط تركي وإصابة آخر بجروح خطيرة في هجوم لمسلحي وحدات حماية الشعب من منطقة تل رفعت على منطقة غصن الزيتون".

 

وأوضحت الوزارة "تم قصف مواقع لوحدات حماية الشعب ردا على الهجمات التي جرت، وذلك في إطار حق الدفاع عن النفس".

 

وكان مصدر محلي من مدينة أعزاز قد أشار، في تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، إلى وقوع اشتباكات بين القوات التركية ووحدات حماية الشعب.

 

وأضاف أن المدفعية التركية قصفت قرية مر عناز وحدود قرى مدينة تل رفعت، وأن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 جنود أتراك لقي أحدهم مصرعه.

 

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