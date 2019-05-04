تعامل المرضى مع الصيام في مبادرة "إدراك" لصيدلة سوهاج

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شهد الدكتور أحمد عزيز عبدالمنعم رئيس جامعة سوهاح فعاليات انطلاق مبادرة "إدراك" التي نظمتها كلية الصيدلة تحت شعار بالعلم نرتقي للتعريف بكيفية التعامل مع أدوية الأمراض المزمنة أثناء الصيام، بحضور خريجى وطلاب كليات الصيدلة والطب.



وقال "عزيز" ان الهدف من تلك المبادرة زيادة وعى المتخصصين من خريجى وطلاب القطاع الطبى فى كيفية التعامل مع بعض الحالات الحرجة في شهر رمضان.



وقال الدكتور محمود المنشاوي عميد كلية الصيدلة ان المبادرة تضمنت مناقشة كيفية التعامل مع أدوية أمراض القلب والضغط والسكر والكلى والحمل وذلك أثناء فترة الصيام، بالاضافة الي التعرف علي المرضى الذين يجوز لهم الإفطار لطبيعة الأدوية المستخدمة وكيفية تنظيم الأكل والشرب خلال فترة الإفطار.



موضحًا ان نسبة التساؤلات تزيد من هؤلاء المرضى، حول كيفية التعامل مع تعديل جرعات الأدوية، خاصة مرضى السكري الذين يستخدمون الأنسولين أو أقراص خفض نسبة السكر بالدم، بالإضافة إلى مرضى الكلى والقلب الذين يحظر على بعضهم الصيام لما فى ذلك من خطورة على حياتهم، وبالتالى يسمح لهم بالافطار فى إطار الرخصة الإلهية لهم بالافطار لظروف المرض.



ومن الجدير بالذكر انه حاضر في فعاليات تلك المبادرة عدد من المتخصصين فى التغذية العلاجية والبورد الأمريكى للفارماكوثيرابى.