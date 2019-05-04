هجوم لطالبان يخلف 7 قتلى من الشرطة الأفغانية

قال مسؤول أفغاني إن ما لا يقل عن 7 من رجال الشرطة الأفغان لقوا حتفهم الليلة الماضية عندما اقتحم مسلحو طالبان نقاط تفتيش أمنية في ولاية بادغيس الغربية.

وقال محمد ناصر نزاري، عضو مجلس الولاية، يوم السبت إن ثلاثة من قوات الأمن أصيبوا بجروح خلال الهجوم الذي وقع في قضاء قاديس.

وقالت وزارة الدفاع الأفغانية إن غارتين جويتين منفصلتين شنتهما قوات التحالف مساء الجمعة بالتنسيق مع القوات الأفغانية قتلت 43 مسلحا على الأقل من تنظيم داعش في ولاية كونار شرقي البلاد.

وقال البيان إن الغارات الجوية استهدفت داعش في منطقة تشابارا وقتلت العديد من الباكستانيين والأوزبك، بحسب وكالة "اسوشييتد برس".

ينشط كل من طالبان وداعش في شرق أفغانستان، وخاصة في كونار وولاية نانغارهار المجاورة، المتاخمة لباكستان.