رئيس الوزراء أمام البرلمان: سندحض قوى الشر بفضل صلابة الجيش والشرطة



وأشار رئيس الحكومة إلى أن الأعمال الإرهابية طالت أيضا المدنيين الأبرياء الذين سقطوا مثل أخواتهم من القوات المسلحة والشرطة المصرية، لكننا نؤكد أنه رغم أننا قطعنا شوطًا مهما فى الاستقرار اللازم لبناء الاقتصاد ولكى تدور عجلة الحياة، ونجحنا فى ذلك بفضل صلابة رجالنا من القوات المسلحة والشرطة، إلا أن قوى الظلام فى الداخل والخارج فى ظل ما ننعم به من استقرار وتقدم، لا تزال تحيك المكائد للعودة بنا إلى الوراء، إلا أننا سندحض هذه القوى بفضل صلابة قواتنا.



وجاء فى المادة الأولى من القرار، أن تعلن حالة الطوارئ فى جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة صباحًا يوم الخميس الموافق 25 أبريل عام 2019.





قدم الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة الصباحية المنعقدة اليوم السبت، لنظر قرار رئيس الجمهورية رقم 208 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ، التهنئة إلى جميع أعضاء مجلس النواب بمناسبة شهر رمضان داعيًا الله أن يسدد خطى قواتنا المسلحة والشرطة لتحقيق الحماية الدائمة للبلاد، وتحقيق أمنها من الأخطار التى تواجهها لاسيما فى ظل الاضطرابات والتهديدات التى تشهدها المنطقة وتهدد أمننا القومى.وقال "مدبولى" خلال الجلسة العامة، إن الجميع يدرك حجم الجهد الذى تبذله القوات المسلحة والشرطة المصرية على مدار السنوات السابقة لمواجهة الجريمة المنظمة وغير المنظمة والإرهاب المتنقل عبر الحدود، وضحى هؤلاء الأبطال مصر بدمائهم الذكية وأرواحهم الطاهرة فى مواجهة الأعمال الارهابية التى تستهدف البلاد ولا تزال، ووقوع الضحايا فى صفوف القوات وهم يؤدون واجبهم من أجل حماية مصر ومنشأنها الاستراتيجية والحيوية.