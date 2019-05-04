وزير الداخلية يستقبل نظيره التنزاني (صور)

وتم خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأساليب تدعيمها في مجالات الأمن المختلفة، حيث أعرب الوزير التنزاني عن تقديره للدور البارز الذى تقوم به أجهزة الشرطة المصرية وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الجنائية، مبديًا رغبته فى توسيع قاعدة استفادة أجهزة الشرطة في بلاده من الخبرات الأمنية والتدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية فى عدد من المجالات.



وأكد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية خلال اللقاء على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا مشيرًا إلى أهمية تطوير مجالات التعاون الأمنى بين البلدين فى ضوء الروابط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمعهما.





وأعرب عن استعداد الوزارة لتعزيز أطر التعاون الشرطي بين الجانبين وبخاصة فيما يتصل بتدريب الكوادر التنزانية فى كافة المجالات الأمنية المطلوبة إنطلاقًا من حرص وزارة الداخلية على دعم رسالة الأمن والإستقرار فى الدول الإفريقية الصديقة وفى إطار ما توليه مصر وقيادتها السياسية - في ضوء رئاستها للاتحاد الإفريقي- من اهتمام بالغ بالإنفتاح والتعاون مع دول القارة.



وفي نهاية اللقاء قام وزير الداخلية ونظيره التنزاني بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في مجال الحماية المدنية ترتكز على تبادل الخبرات الأمنية والتدريبية بين جهات الإختصاص فى البلدين بما يعكس إلتزام وزارة الداخلية المصرية بتطوير أوجه التعاون الأمنى مع الدول الإفريقية خلال الفترة القادمة لمواجهة التحديات الأمنية المتصاعدة التى تفرض نفسها على الساحتين الإقليمية والدولية.



حضر اللقاء السفير التنزاني بالقاهرة.

استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، السيد كانجي لوجولا وزيـر الشئـون الداخليـة بجمهـورية تنـزانيا المتحدة الذي يقوم بزيارة رسمية للبلاد على رأس وفد أمني من كبار معاونيه.