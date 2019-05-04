"عاشور" للمحامين الجدد: المحاماة تتعافى من مشاكلها.. ويؤكد على دورها المجتمعي (صور)‎





عقدت نقابة المحامين، اليوم السبت، جلسة حلف اليمين القانونية الشهرية للمحامين الجدد، برئاسة النقيب العام سامح عاشور، والمنعقدة بقاعة المؤتمرات باتحاد عمال مصر.





ووجه "عاشور"، رسالة للمحامين الجدد، أكد خلالها على ضرورة احترام النفس، وأن يقدم كلا منهم نفسه بالشكل اللائق بمهنة المحاماة من حيث المظهر والجوهر.





وعن المظهر، شدد نقيب المحامين، على ضرورة الالتزام بالبدلة الكاملة، بالنسبة للمحامي، إضافة لالتزام المحاميات بإرتداء زي يتوفر فيه الحد الأدنى من الاحتشام المتعارف عليه في المجتمع المصري، والابتعاد عن الزي الكاشف، أو الملتصق، مما يحميها من أي اعتداء بصري أو ذهني قد تتعرض له.





وعن الجوهر، أشار "عاشور"، إلى أهمية تنمية المهارات القانونية من خلال الدراسات العليا إن أمكن، والقراءة والاطلاع على كل فروع القانون، وحضور الجلسات والتعلم من المحامين الأكثر خبرة، مضيفا: "المحامي المتميز لا يكتفي بالثقافة القانونية فقط، بل يزيد ثفافته العامة بالقراءة في التاريخ، والآداب، والفنون، والرياضيات، وشتى فروع المعرفة".





وأعرب "عاشور"، عن أمله في أن يكون شباب المهنة خير خلف للأسلاف العظام الذين بنوا المحاماة وجعلوا لها قيمة مجتمعية يشهد لها الجميع، وتواجد فصل بإسمها في الدستور المصري، وتتعافي الآن من مشاكلها لتعود لسابق عهدها.





وأختتم كلمته قائلا: "المحاماة فروسية، أساسها احترام الجميع، والعمل بالأمانة، والشرف، والاستقلال، ومساعدة الناس للحصول على حقوقها، وليس سلب حقوق الآخرين".



