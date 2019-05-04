2 مليار دولار عجز ميزان المدفوعات في لبنان خلال الربع الأول من 2019

سجل ميزان المدفوعات في لبنان عجزًا قدره 2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2019، مقارنة بعجز قدره 198.2 مليون دولار سُجّل خلال الفترة نفسها من 2018.





وأفاد مصرف لبنان المركزي في خبر له اليوم، أنّ صافي الأصول الأجنبية لعام 2009 بلغ 1.10 مليار دولار، فيما انخفضت أسهم مصرف لبنان والمصارف التجارية بمقدار 899 مليون دولار، في الربع الأول من عام 2019.





وعلى الصعيد الشهري، لفت مصرف لبنان إلى أنّ ميزان المدفوعات سجل عجزاً شهرياً قدره 75.1 مليون دولار في مارس 2019 وحده، منخفضاً من 550.1 مليون دولار في الشهر السابق.



