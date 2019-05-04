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الليلة.. "mbc مصر" تعرض "زي الفل" لـ"مسرح مصر"

السبت 04/مايو/2019 - 01:43 م
الليلة.. mbc مصر تعرض زي الفل لـمسرح مصر
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة "MBC مصر"، أحدث عروض "مسرح مصر"، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، بعنوان "زي الفل".

مسرحية "زي الفل" مع الفنان أشرف عبد الباقي ونُخبة من نجوم الكوميديا الشباب. وتدور أحداثها في إطار كوميدي غير تقليدي في عالم السيرك وتدريب الحيوانات، ويتعامل عدد من أبطال العرض مع مجموعة من الجيوانات التي تُشارك في عروض السيرك؛ ما يفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من النجوم الشباب، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، وكريم عفيفي، ودينا محسن "ويزو"، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد انور، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

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