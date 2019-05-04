إسرائيل تغلق المجال الجوي في محيط غزة
السبت 04/مايو/2019 - 01:41 م
وكالات
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قررت حكومة الاحتلال الإسرائلي، اليوم السبت،
إغلاق المجال الجوي في محيط قطاع غزة، بعد التوتر الأمني الذي بدأ منذ صباح اليوم،
وإطلاق رشقات صاروخية من الفصائل الفلسطينية على مدن الغلاف.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرنوت"
الإسرائيلية، إنه "في أعقاب التصعيد الأمني، فقد تقرر إغلاق المجال الجوي أمام
الطائرات المدنية والطائرات الخفيفة، في محيط 10 كم من حدود قطاع غزة".
وأضافت الصحيفة، أن "هذه التعليمات
سارية حتى صباح الغد وصدور إشعار آخر، بناء على طبيعة الأوضاع الأمنية".
وأطلقت الفصائل الفلسطينية، منذ ساعات صباح اليوم، أكثر من 100 صاروخ وقذيفة، بمديات مختلفة على مناطق غلاف قطاع غزة، فيما رد جيش الاحتلال بقصف عشرات الاهداف في مناطق متفرقة من قطاع غزة".
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