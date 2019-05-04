غارات إسرائيلية جديدة على مواقع للمقاومة الفلسطينية في غزة
السبت 04/مايو/2019 - 01:38 م
وكالات
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، شن
غارات جديدة على مواقع تابعة للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي
أدرعي، إنه بدأ "الإغارة من خلال طائرات حربية على أهداف إرهابية تابعة لمنظمتي
حماس والجهاد الإسلامي في قطاع غزة".
وتابع "حتى الآن تم استهداف أكثر من
10 أهداف إرهابية من قبل دبابات وطائرات".
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