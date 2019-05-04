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70 صحفيًا يقدمون مذكرة للنقيب ضد 'التميز الصحفي': نريد معرفة تفاصيل التمويلات الخارجية

السبت 04/مايو/2019 - 01:35 م
70 صحفيًا يقدمون مذكرة للنقيب ضد 'التميز الصحفي': نريد معرفة تفاصيل التمويلات الخارجية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
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ميسون أبو الحسن
 
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تقدم ٧٠ صحفيًا من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم، بمذكرة للنقيب ضياء رشوان؛ بشأن مسابقة التميز الصحفي، الذي أُقيم حفلها قبل يومين.


وقال الصحفيون الموقعون على المذكرة، إن المسابقة التي نظمها مقرر لجنة التدريب بالمجلس السابق، أيمن عبدالمجيد، وبعض أعضاء المجلسين الحالي والسابق، تحوي غموضًا مهنيًا وماليًا غير مقبول، ولم تعتاده الجمعية العمومية بالنقابة على مر تاريخها.


وحدد الصحفيون أربعة أسئلة، طالبوا النقيب بالتحقيق والإجابة عنها، وتوضيح كل ما هو غامض أمام الجمعية العمومية، لاسيما تلقي أموالًا من الاتحاد الأوروبي، وجهات أخرى، حسبما أعلن مقرر لجنة التدريب بالمجلس السابق خلال الحفل الخميس.


وتساءل الموقعون على المذكرة عن طبيعة عمل لجنة التدريب خلال هذه الفترة، وكيف تتلقى أموالًا، وتتخذ قرارات مهنية ومالية، رغم عدم وجودها فعليًا على أرض الواقع، بسبب عدم تشكيل هيئة المكتب واللجان.


وكانت لجنة التدريب وتطوير الأداء بالنقابة، قد نظمت حفلًا الخميس الماضي، كرمت فيه زملاء بمسابقة التميز الصحفي، للعام الثاني على التوالي.
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