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قتيل و8 جرحى بقصف الاحتلال لقطاع غزة

السبت 04/مايو/2019 - 01:32 م
قتيل و8 جرحى بقصف الاحتلال لقطاع غزة
قصف إسرائيلي
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وكالات
 
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بثت قناة العربية، اليوم السبت، صورا مباشرة للقصف الإسرائيلي والغارات الجديدة المتواصلة على قطاع غزة.

 

وقال جيش الاحتلال: "بدأنا غارات على مواقع حماس والجهاد في قطاع غزة".

 

وأفاد مراسل "العربية" بارتفاع أعداد الجرحى الفلسطينيين جراء غارات الاحتلال على غزة إلى 8 بينهم 2 في حالة خطرة.

 

وكان مراسلنا قد أفاد، السبت، بمقتل فلسطيني وإصابة 3 آخرين بجروح خلال قصف مدفعي إسرائيلي شرق غزة.

 

وقال المراسل، إن الجيش الإسرائيلي استهدف مناطق زراعية أيضاً في شمال قطاع غزة.

 

وأفاد مراسل "العربية" أنه تم إطلاق عشرات الصواريخ من غزة صوب مناطق الغلاف، ودوَّت صافرات الإنذار في العديد من المستوطنات والبلدات الإسرائيلية.

 

بدوره، ذكر المصدر الأمني الفلسطيني أن "قوات الاحتلال شنت أكثر من عشر غارات وقصف بالصواريخ من الطائرات الحربية والمدفعية أسفرت عن إصابات وأضرار".

 

وذكر شهود عيان أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق غير مأهولة في شرق خان يونس جنوب القطاع، وشرق مدينة غزة وفي شمال القطاع، بالتزامن مع الغارات الجوية.

 

 

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