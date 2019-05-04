ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بسام الشماع: ما اكتشفناه من آثار حتى 2016 أقل من 1% من حجم الآثار المصرية

السبت 04/مايو/2019 - 01:34 م
بسام الشماع: ما اكتشفناه من آثار حتى 2016 أقل من 1% من حجم الآثار المصرية
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
قال بسام الشماع، عالم المصريات، إن ما تم اكتشافه من آثار مصرية حتى 2016 أقل من 1% من حجم الآثار المصرية، وذلك وفقا لبحث هام لعالمة آثار، حيث استخدمت صور من الأقمار الصناعية لتثبت تلك النسبة.

وأشار "الشماع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن مصر لديها أشهر آثرين في العالم، وهما هرم خوفو، والقناع الذهبي لتوت عنخ آمون، كاشفا أن هناك هرم لسيدة تدعى خنت كاوس من الدولة المصرية القديمة قريبا من تمثال أبو الهول، مطالبا بدراسة تاريخ تلك السيدة.

وأضاف أن هناك جملة قيلت على هرم خوفو وهى "هندسة المستحيل"، مطالبا وزارة الآثار بوضع تلك الجملة عند تطوير تلك المنطقة، مؤكدا أن كل سائح يأتي إلى مصر ويشاهد الآثار المصرية، يكون بمثابة وزير سياحة لمصر في بلاده.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب