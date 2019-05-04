بسام الشماع: ما اكتشفناه من آثار حتى 2016 أقل من 1% من حجم الآثار المصرية

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قال بسام الشماع، عالم المصريات، إن ما تم اكتشافه من آثار مصرية حتى 2016 أقل من 1% من حجم الآثار المصرية، وذلك وفقا لبحث هام لعالمة آثار، حيث استخدمت صور من الأقمار الصناعية لتثبت تلك النسبة.



وأشار "الشماع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم السبت، إلى أن مصر لديها أشهر آثرين في العالم، وهما هرم خوفو، والقناع الذهبي لتوت عنخ آمون، كاشفا أن هناك هرم لسيدة تدعى خنت كاوس من الدولة المصرية القديمة قريبا من تمثال أبو الهول، مطالبا بدراسة تاريخ تلك السيدة.



وأضاف أن هناك جملة قيلت على هرم خوفو وهى "هندسة المستحيل"، مطالبا وزارة الآثار بوضع تلك الجملة عند تطوير تلك المنطقة، مؤكدا أن كل سائح يأتي إلى مصر ويشاهد الآثار المصرية، يكون بمثابة وزير سياحة لمصر في بلاده.

