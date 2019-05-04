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أمريكا تتوقع التوصل إلى اتفاق تجارى مع اليابان

السبت 04/مايو/2019 - 01:20 م
أمريكا تتوقع التوصل إلى اتفاق تجارى مع اليابان
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قال لاري كودلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض "إن الولايات المتحدة قد تتوصل إلى اتفاقية تجارية مع اليابان بحلول نهاية الشهر الحالي".

بحسب "رويترز"، فإن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، الذي كان يتحدث إلى الصحافيين في واشنطن، لم يقدم مزيدا من التفاصيل بشأن الاتفاقية المحتملة مع حليف الولايات المتحدة. 

في هذه الأثناء يواصل مسؤولون أمريكيون التفاوض على اتفاقية تجارية مع الصين، العملاق الاقتصادي الآسيوي المجاور لليابان.

وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب التعريفات اليابانية المفروضة على المنتجات الزراعية الأمريكية، لكنه أشار إلى أن محادثات التجارة مع اليابان تسير قدما بشكل جيد وربما يكون بالإمكان الوصول إلى اتفاق قبل زيارته إلى اليابان فى (مايو).

وقال ترمب "إن اليابان تشتري كمية ضخمة من المعدات العسكرية من الولايات المتحدة، وإن واشنطن تحث طوكيو على إلغاء الرسوم الجمركية التي تفرضها على المنتجات الزراعية الأمريكية".


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