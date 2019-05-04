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المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحر الأحمر تعقد إجتماعا لوضع خريطة شهر رمضان (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 01:33 م
المنظمة العالمية لخريجي الأزهر الشريف بالبحر الأحمر تعقد إجتماعا لوضع خريطة شهر رمضان (صور)
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محمد طه
 
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نظم أعضاء المنظمة العالمية لرابطة خريجى الأزهر الشريف بمحافظة البحر الأحمر، اجتماعا اليوم السبت، بديوان عام منطقة البحر الأحمر الأزهرية، وذلك لوضع خطة شهر رمضان، من محاضرات تثقيفية وأمسيات وندوات توعية خلال شهر رمضان المبارك، ومناقشة منشور وكيل الأزهر بالاحتفال فى اليوم السابع من رمضان لإقامة أمسية عن تاريخ الأزهر فى ألف ومائة عام، بالتعاون والتنسيق بين المنطقة الأزهرية والوعظ وإدارة رعاية الطلاب. 

كما تمت مناقشة العديد من المواضيع المدرجة ضمن جدول الاجتماع، والتى سيتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

شارك بالاجتماع الشيخ محمد كريم رئيس مجلس إدارة الرابطة ومحمد مدنى أمين عام الرابطة والشيخ عبد الجليل يونس وكيل رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المواد الثقافية والشيخ أحمد محمود زرد مدير عام الوعظ والشيخ الشحات مديرية الأوقاف والشيخ محمد عبد الرحيم مدير الدعوة بوعظ البحر الأحمر، وعدد من شيوخ الوعظ ولفيف من قيادات أزهر البحر الأحمر.
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