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تأجيل محاكمة محامي متهم بالتعدي على قاض داخل المحكمة بالمنيا

السبت 04/مايو/2019 - 01:25 م
تأجيل محاكمة محامي متهم بالتعدي على قاض داخل المحكمة بالمنيا
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احمد الخميسي
 
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أجلت محكمة جنايات جنوب المنيا برئاسة المستشار مصباح قرنى محمد وعضوية المستشارين أيمن ممدوح وطارق زكريا محاكمة ع. ا.غ المحامى بتهمة التعدى على قاضى داخل محكمة مستأنف ملوى جنوب محافظة المنيا إلى جلسة اليوم الثالث من دور يونيه مع استمرار حبس المتهم.

واستمعت المحكمة إلى أقوال باقى الشهود فى الواقعة والاستماع إلى بعض طلبات الدفاع من بينها إخلاء سبيل التهم بضامن مالى على ذمة القضية.

وكانت المحكمة استمعت فى جلستها الماضية إلى أقوال بعض الشهود، كما استجابت المحكمة لطلبات الدفاع منها ضم التهمتين فى واقعة واحدة وعرض مقاطع الفيديو الخاصة بالحادثة التى تعود إلى يوم 27 أكتوبر الماضى.

وكانت النيابة العامة قد أسند ت للمتهم تهمتين الأولى التهديد بالنشر ضد المستشار محمد شلقامى والثانية التعدى بالقذف والسب والضرب لعضو قضائى أثناء تأدية عمله الوظيفى.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المحامى يوم 27 أكتوبر الماضى داخل المحكمة بعد بلاغ تقدم به المستشار محمد شلقامى يتهم فيه المحامى باستخدام العنف والقذف بحقه والتعدى عليه داخل محكمة جنح مستأنف بمركز ملوى.
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