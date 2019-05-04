النيابة تستكمل الاستماع لأقوال ملاك المحال المتضررة في حريق حارة اليهود

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تواصل نيابة الجمالية الجزئية، سماع أقوال شهود العيان وملاك المحلات المتضررة في منطقة حارة اليهود، عقب حريق المول التجاري.



وكشفت تحقيقات النيابة أن الحريق وقع داخل عمارة رقم 4 بمول الشهابورة المكون من 4 طوابق، حيث نشب الحريق في الدور الأرضي، وانتقل إلى الدور الرابع، ليسفر عن حريق 54 محلًا، وإصابة ما يقرب من 45 شخصًا، مضيفة أن حجم الخسائر من 30 إلى 50 مليون جنيه.



وانتقل فريق النيابة إلى المستشفيات لسؤال المصابين والأطباء المسئولين عن حالتهم، لسؤالهم حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحريق، وتبين أن المول به محلات لتجار العطور وأدوات التجميل، وبدأ الحريق في الدور الأرضي نتيجة ماس كهربائي وامتد إلى الدور الدور الرابع، حيث أمرت نيابة الجمالية بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة مكان الحريق، والوقوف على بدايته ونهايته.



وأكدت النيابة، أنه لا وجود لحالات وفيات أو إصابات خطيرة، ويوجد 10 حالات فقط محجوزين لتلقي العلاج اللازم، وخروج باقي الحالات التي تعرضت لاختناق وجروح طفيفة من المستشفيات بعد تلقي العلاج.