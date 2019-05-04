ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ترقية ١٨عضو هيئة تدريس وتعيين ١٦ مدرس بجامعة طنطا

السبت 04/مايو/2019 - 01:24 م
ترقية ١٨عضو هيئة تدريس وتعيين ١٦ مدرس بجامعة طنطا
Advertisements
طباعة
أيمن يحيي
 
Advertisements
وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من علي عبد السلام ابراهيم بكلية العلوم، وعمرو محمد البدري ونهى محمد ابراهيم ورانيا عصام الدين محمد وحسام محمد زيتون ويوسف محمد منصور وحسن حسين التطاوي بكلية الطب.

ومحمد ابراهيم طه بكلية التربية وأحمد حسين أبو شنب بكلية الهندسة، وولاء أحمد نور ومصطفى فهمي عباس وأمنية فوزي خروب بكلية طب الأسنان، وأمجد عبد الغفار الجمل بكلية الزراعة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نسمة أحمد الزواوي وسامح سمير عطوة بكلية العلوم، ونفين علي شاهين وولاء محمد غنيم وتامر محمد مصطفى بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من مروة نبيل عبد النبي بكلية التربية، وهاني علي الغرباوي بكلية العلوم، وهبة حسن غنيمة بكلية الآداب، وشيماء محمد عشماوي وبدير ابراهيم دويدار بكلية الصيدلة، وأسماء صبحي النجار بكلية الزراعة، وسارة عبد الرحمن درويش وبسمة محمد النجار وأسامة ممدوح شعيب وأحمد عبد المهيمن الحداد بكلية الطب، وهويدا محمد عمارة بكلية الهندسة، والشيماء علي أبو دهب ونهاد محمود الكنيسي وسماح كامل أبو ستيته ورانيا سعيد عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية، ومنار أحمد الششتاوي بكلية التربية النوعية.

بالإضافة إلى الموافقة على منح 27 درجة دكتوراه و52 درجة ماجستير، و3 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
0
x
13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب