ترقية ١٨عضو هيئة تدريس وتعيين ١٦ مدرس بجامعة طنطا

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وافق مجلس جامعة طنطا في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور مجدي سبع رئيس الجامعة، على منح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ لكل من علي عبد السلام ابراهيم بكلية العلوم، وعمرو محمد البدري ونهى محمد ابراهيم ورانيا عصام الدين محمد وحسام محمد زيتون ويوسف محمد منصور وحسن حسين التطاوي بكلية الطب.



ومحمد ابراهيم طه بكلية التربية وأحمد حسين أبو شنب بكلية الهندسة، وولاء أحمد نور ومصطفى فهمي عباس وأمنية فوزي خروب بكلية طب الأسنان، وأمجد عبد الغفار الجمل بكلية الزراعة، ومنح اللقب العلمى لوظيفة أستاذ مساعد لكل من نسمة أحمد الزواوي وسامح سمير عطوة بكلية العلوم، ونفين علي شاهين وولاء محمد غنيم وتامر محمد مصطفى بكلية طب الأسنان.



كما وافق المجلس على التعيين في وظيفة مدرس لكل من مروة نبيل عبد النبي بكلية التربية، وهاني علي الغرباوي بكلية العلوم، وهبة حسن غنيمة بكلية الآداب، وشيماء محمد عشماوي وبدير ابراهيم دويدار بكلية الصيدلة، وأسماء صبحي النجار بكلية الزراعة، وسارة عبد الرحمن درويش وبسمة محمد النجار وأسامة ممدوح شعيب وأحمد عبد المهيمن الحداد بكلية الطب، وهويدا محمد عمارة بكلية الهندسة، والشيماء علي أبو دهب ونهاد محمود الكنيسي وسماح كامل أبو ستيته ورانيا سعيد عبد اللطيف بكلية التربية الرياضية، ومنار أحمد الششتاوي بكلية التربية النوعية.



بالإضافة إلى الموافقة على منح 27 درجة دكتوراه و52 درجة ماجستير، و3 دبلوم الدراسات العليا في التخصصات المختلفة.