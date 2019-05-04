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سيرم بمكونات طبيعية لعلاج انتفاخات العينين.. طبقيه في رمضان 2019

السبت 04/مايو/2019 - 01:20 م
سيرم بمكونات طبيعية لعلاج انتفاخات العينين.. طبقيه في رمضان 2019
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إليكِ طريقة لتحضير السيرم بمكونات طبيعية لتطبيقه في شهر رمضان 2019 للتخلص من انتفاخات العينين والهالات السوداء:

مكونات السيروم
- نصف ملعقة صغيرة من زيت الكافور.
- كبسولة من الفيتامين E.
- ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

كيفية تحضيره واستعماله
اخلطي كلاً من زيت الكافور وزيت جوز الهند في شكل جيد. من ثم، أضيفي إليهما كبسولة الفيتامين E، وحرّكي الخليط الى أن يصبح سيروم متجانساً.
وقبل الخلود الى النوم، واظبي يومياً على تدليك منطقة حول العينين بالقليل من هذا السيروم، واتركيه حتى صباح اليوم التالي. بعدها، اشطفي وجهك بالماء البارد.

فوائد السيروم
- يساهم في تعزيز الكولاجين في البشرة.
- يعمل على تجديد خلايا البشرة.
- يرطب البشرة في الأعماق ويعيد إليها النضارة.
- يساعد على محاربة التجاعيد والتخلص من الهالات السوداء.
- ينظف البشرة ويعمل على تفتيح لونها.
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