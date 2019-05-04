محافظ الجيزة يزيل تعديات لمفروشات "ياميش رمضان" بالهرم‎ (صور)

فاجأ اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عدد من المحلات العاملة فى مجال بيع المنتجات الرمضانية " الياميش " للتأكد من التزامهم بالإجراءات التي حددتها المحافظة للسرادقات والمفروشات خلال شهر رمضان والتى تأتى على رأسها عدم التعدي على نهر الطريق أو إشغاله.





وشملت جولة المحافظ عدد من الاحياء منها حى الهرم، حيث وجه بإزالة تعديات لمفروشات ياميش رمضان تابعة لأحد المحلات بشارع الأهرام لتعديه على الرصيف بوضع البضاعة والمنتجات دون مراعاة لحق المواطن فى الحصول على رصيف أمن يسير عليه.





واستدعى المحافظ على الفور المسئول عن المنشأة لتحذيره من تكرار تلك المخالفة كما وجه بإزالة المخالفات على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.





جوله المحافظ التي رافقه خلالها اللواء علاء بدران السكرتير العام المساعد والتى تفقد خلالها حالة الإشغالات بالطرق بنطاق أحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة وبولاق الدكرور موجهاً بتكثيف الحملات خلال شهر رمضان لتشمل كافة المناطق بقطاعات الأحياء.





كما وجه المحافظ بتنظيم حملات مسائية على المقاهى والكافيتريات وإزالة فورية لأي مخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية مع المخالفين.



