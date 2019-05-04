تعزير الاستثمارات المتبادلة الأبرز.. مكاسب زيارة "مدبولي" للبنان

شهدت أعمال اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان، العديد من الاتفاقيات، إذ وقع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، من بينها مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبرنامج تنفيذي في مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان، للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة.





وغادر رئيس مجلس الوزراء مطار بيروت عائدا للقاهرة بعد زيارة رسمية إستغرقت يومين ترأس خلالها أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. في هذا الصدد تستعرض "الفجر"، مكاسب الزيارة بين البلدين، خلال السطور التالية.





تعزير الاستثمارات المتبادلة

وناقش ئيس الوزراء اللبناني، خلال الاجتماعات في مجالات التعاون المختلفة وأبرزها تعزير الاستثمارات المتبادلة، وزيادة حجم التجارة، وحل مشكلات العمالة، بالاضافة إلى مجالات الطاقة والكهرباء والصحة، مؤكدا أن التبادل التجاري بين مصر ولبنان لا يزال دون المستوى الذى يتناسب مع إمكانات البلدين، قائلا: " ننظر إلى مصر على أنها بلد الـ 100 مليون شقيق للبنان". ودعا الحريري المستثمرين فى البلدين إلى زيادة حجم استثماراتهم، جنباً إلى جنب مع إنشاء شركات مشتركة، مشيدا بما حققته مصر من إنجازات اقتصادية ونجاح فى حل مشكلة نقص الطاقة، متمنياً لمصر وشعبها الاستقرار والرخاء.





وأشار مدبولي في كلمته، إلى أن الاجتماع ليس فقط من أجل التوقيع على اتفاقيات جديدة، وإنما يأتى أيضاً من أجل ضرورة العمل على متابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، والعمل على تذليل أية عقبات تحول دون تنفيذ البنود التي تضمنتها الاتفاقيات، مشدداً على الايمان بأن مقياس نجاح التعاون بين الدول، ليس في عدد الاتفاقيات الموقعة بينها، وإنما في حجم ما يتم تنفيذه منها، مشيراً إلى أن نصيحته كانت لزملائه الوزراء عند الإعداد لاجتماعات اللجنة العليا المشتركة، أن يعطوا الأولوية للمجالات التي تمثل اهتماماً خاصاً لمصر وللأشقاء في لبنان، من أجل التوصل إلى تفاهمات وخطوات تنفيذية قابلة للتطبيق بشأنها، مضيفا: بمجرد عودتى إلى مصر سنبدأ الخطوات التنفيذية لما تم توقيعه من اتفاقيات ومذكرات تفاهم.





زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري

في سياق متصل، لفت مدبولي، إلى أنه على مستوى التعاون الثنائي المصرى اللبناني، لدينا اتفاقيات تؤسس وتنظم هذا التعاون، سواء من خلال أطر ثنائية أو متعددة الأطراف، فمصر ولبنان أعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، موضحاً أن الالتزام بتفعيل هذه الاتفاقية كفيل بأن يزيل عوائق انسياب حركة التجارة البينية، وأن يسهم في زيادة حجم وقيمة التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى يتناسب مع الإمكانيات الإنتاجية والتصديرية لديهما.





وأضاف مدبولى أنه على الصعيد الاستثماري، تمتلك مصر قطاعاً صناعياً متطوراً بما يمكن معه إقامة استثمارات مشتركة بين القطاع الخاص المصري واللبناني للإنتاج والتصدير ليس فقط لسوقَي البلدين، وإنما أيضاً للأسواق المجاورة والدول الأفريقية.





مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وشدد الدكتور مصطفى مدبولى خلال كلمته على أنه توجد فرص واعدة للتعاون في مجالات البنية التحتية، في ضوء ما يتوفر لدي مصر من خبرات، خاصة التجربة الرائدة في مجال الكهرباء والتي حولت العجز إلى فائض، ويمكن تكرار التجربة بلبنان، مضيفاً أن الدولة تسعى لتطوير التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كجزء مهم ومحوري من البنية الأساسية من جهة، وللدور الحيوي الذي يلعبه قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الاقتصاد الحديث، في ظل تنامي التجارة الإلكترونية وتطور عمليات البيع عبر الإنترنت، فضلاً عن عمليات الدفع الإلكتروني والمساهمة في تنفيذ مبادرة الشمول المالي.





أوضاع العمالة المصرية في لبنان

وأوضح رئيس الوزراء أن من بين أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة العليا موضوع تنظيم أوضاع العمالة المصرية في لبنان، مشيراً إلى الخطوات المهمة التى تم إتخاذها في هذا المضمار، حيث تم التوافق على خطوات فاعلة تم تضمينها فى محضر الاجتماع.









ووقع مدبولي، ورئيس مجلس الوزراء اللبناني، على 5 اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين، إذ قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء: الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم التوقيع عليها، هي: مذكرة تفاهم في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية، ووزارة الاتصالات اللبنانية، ومذكرة تفاهم لأصول تبادل الخبرات الضريبية بين البلدين، ومذكرة تفاهم بين الحكومتين بشأن استيراد مواد البناء المصرية (الزلط والرمل) إلى لبنان، وبرنامج تنفيذى فى مجال الترويج للاستثمار، بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولى المصرية، والمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات فى لبنان، للأعوام 2019-2021، بالإضافة إلى التوقيع على محضر اجتماع الدورة التاسعة للجنة العليا المشتركة بين البلدين





مجال الصحة

ومن جانبه قال سعد الحريري، في المؤتمر الصحفي، الذي عقد أن اجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر ولبنان ، تطرق للتعاون في شتى المجالات وآليات حل كافة المشاكل التى كانت تعيق الامور في بعض المجالات، موضحا انه تم الاتفاق عل توقيع مذكرة تفاهم خلال أسبوعين في مجال الصحة بين البلدين، مضيفًا أن رئيس الوزراء المصري وعد بحل كافة المشاكل التى تتعلق بطول مده تسجيل المصانع ، موضحا ان مصر عانت من مشاكل اقتصادية خلال السنوات الماضية ولكنها استطاعت تخطى هذه الأزمة وهذا ما تسعى إليه لبنان من خلال الإستفادة، من التجربة المصرية.





حلول لمعوقات الاستثمار

وقال رئيس الوزراء اللبناني، انه تعاهد مع نظيره المصري، علي حل أي معوقات تواجه الاستثمار بين البلدين ، مضيفا قائلا" اتفقت مع اخى الدكتور مصطفى مدبولى ان اى معوقات تواجه البلدين يتبادل الوزراء من الجانبين الهواتف لحلها علي الفور".



