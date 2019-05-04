نشرة أخبار الظهيرة.. التفاصيل الكاملة للكشف الأثري الجديد بمنطقة الأهرامات

إعلان البحرية الليبية اليوم السبت توقيف 161 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس قبل يومين.

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، إعلان البحرية الليبية اليوم السبت توقيف 161 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس قبل يومين.

أصدر وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، قرار بتشكيل لجان مفاجئة لمتابعة مستوى الخدمة على كافة خطوط السكك الحديدية وطالب قيادات الهيئة القومية للسكك الحديدية، والشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، برفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال شهر رمضان الكريم.

نجحت البعثة الآثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن جزء من جبانة أثرية من عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم.

نجحت البعثة الآثار المصرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في الكشف عن جزء من جبانة أثرية من عصر الدولة القديمة، وذلك أثناء أعمال الحفر الأثري في الجزء الجنوبي الشرقي لمنطقة آثار الهرم.

استكمل قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية بمختلف المحافظات.

أعلنت البحرية الليبية اليوم السبت توقيف 161 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس قبل يومين.





وأوضح أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية في بيان "تمكنت دورية تابعة لخفر السواحل - الزورق صبراتة - يوم الخميس 3 مايو، من رصد قاربين مطاطيين على متنهما 161 مهاجراً". وأوضح البيان أن بين المهاجرين 15 امرأة وخمسة أطفال.



