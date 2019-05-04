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الزناتي: 4 عروض لفرق الفنون الشعبيو على مسرح نقابة الصحفيين في رمضان

السبت 04/مايو/2019 - 12:09 م
الزناتي: 4 عروض لفرق الفنون الشعبيو على مسرح نقابة الصحفيين في رمضان
حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين
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ميسون أبو الحسن
 
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أعلن حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن تنظيم عدد من الأمسيات الفنية خلال شهر رمضان الكريم، وعروض لفرق الفنون الشعبية، وذلك لأول مرة على مسرح نقابة الصحفيين، بعد الاتفاق مع الدكتور أحمد عواض رئيس هيئة قصور الثقافة على ذلك، وتقديم العروض بالمجان على مسرح النقابة للصحفيين وأسرهم.


وقال "الزناتي" في تصريحات صحفية، إن هذا الاتفاق تم بجهود الزميل الصحفي إيهاب شام، مؤكدًا أنه تم الاتفاق حتى الآن على 4 عروض لفرق الفنون الشعبية ضمن جهود لجنة النشاط في شهر رمضان الكريم.


وأضاف أن العروض تبدأ بحفل لفرقة العريش للفنون الشعبية من الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك يوم 11 رمضان، ثم حفل لفرقة سوهاج للفنون الشعبية يوم 13 رمضان، وفي 15 رمضان تقدم فرقة مطروح للفنون الشعبية حفلًا آخر، ثم عرض لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية يوم 18 من رمضان.


وأكد "الزناتي" أنه يتم الآن الاتفاق على أمسيات فنية أخرى يتم الإعداد لها على مسرح نقابة الصحفيين، حتى يستمر في رسالته بتقديم فن راق للصحفيين وأسرهم وكل المصريين.
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