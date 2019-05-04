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الهند تقاطع مشروع الحزام والطريق في الصين بسبب "مخاوف السيادة"

السبت 04/مايو/2019 - 11:47 ص
الهند تقاطع مشروع الحزام والطريق في الصين بسبب مخاوف السيادة
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مـحــمد حســــــــــين
 
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كشفت نيودلهي، أن قرارها بالتخلي عن قمة الحزام والطرق في أبريل كان مدفوعًا بدواعي الأمن والسلامة الإقليمية. هذه هى المرة الثانية التى تقاطع فيها الهند منتدى المشروع الضخم للصين خلال العامين الماضيين.

وقال سفير الهند في الصين، فيكرام المصري، وفق ما نقلته صحيفة "ذا نيو إنديان إكسبريس": "نشعر أن اتصال البنية التحتية يجب أن يتماشى مع الأولويات الوطنية ويجب أن يحترم ويتبع بعض المعايير التي تحظى بالاحترام أو القبول على نطاق واسع في العالم، والتي تشمل عناصر انفتاح الشفافية، وملعب متكافئ، واستدامة اجتماعية وبيئية ومالية".

وأضاف الدبلوماسي، أن المبادرات التي تشارك فيها الهند "يجب أن تتماشى مع الأولويات الوطنية".

وأشار إلى أن: "هذه سلة واحدة. السلة الأخرى هي أن هذه المبادرات لا يمكن أن تكون مستدامة وناجحة إلا بقدر ما تحترم القضايا المتعلقة بالسيادة والسلامة الإقليمية، وأن غياب الهند في منتدى الحزام والطرق لم يؤثر على التجارة مع الصين".

عُقد منتدى الحزام والطريق الثاني في بكين في الفترة من 25 إلى 27 أبريل؛ ورفضت الهند إرسال ممثليها للتأكيد على معارضتها للممر الاقتصادي الصيني الباكستاني الذي تبلغ تكلفته 60 مليار دولار.

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