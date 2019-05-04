تأجيل رحلة "كورسيكا لينا" من تونس إلى مرسليا بسبب سوء الأحوال الجوية

أعلنت الشركة البحرية الفرنسية "فيزافونا"، أن رحلة سفينتها "كوريسيكا لينايا" من ميناء حلق الوادي في اتجاه مرسليا، المبرجة غدا الأحد على الساعة الرابعة بعد الزوال.





وتمّ تأجيل رحلة السفينة "كوريسيكا لينايا"، من يوم الأحد إلى صبيحة يوم الإثنين 6 ماي 2019، نظرا لرداءة الأحوال الجوية.





وأفادت "فيزافونا" الفرنسية، وفق بيانات أوردتها الشركة التونسية للملاحة، أنه يتعين على المسافرين القاصدين ميناء مرسيليا، الحضور لتأكيد التسجيل والدخول إلى ميناء حلق الوادي على الساعة الثامنة صباحا ليوم الإثنين، على أن تنطلق الرحلة على الساعة العاشرة صباحا.