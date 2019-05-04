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وزيرة الاستثمار تستقبل رئيس البنك الدولى لللتعرف على المشروعات الاقتصادية المصرية

السبت 04/مايو/2019 - 11:50 ص
وزيرة الاستثمار تستقبل رئيس البنك الدولى لللتعرف على المشروعات الاقتصادية المصرية
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وصل ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولى وزارة الاستثمار، فى أول زيارة له إلى القاهرة، فى رحلة عمل تستمر يومين يركز خلالها على مشاريع المجموعة وعلى الاقتصاد المصرى، حيث استقبلته الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى .


بدأت الزيارة بجولة لرئيس البنك الدولى فى مركز خدمات المستثمرين ومركز فكرتك شركتك سيليها عقد اجتماع  مع الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي والإعلان  عن مبادرة جديدة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ومن المقرر أن يلتقى ديفيد مالباس وفق جدول زيارته مع مسئولين بالحكومة المصرية وأعضاء في البرلمان،  حيث يبحث معهم ما تحقق من تقدم في برنامج الإصلاح الذي تنفذه مصر، وكيف يمكن للبنك الدولي أن يسهم في الحفاظ على زخم الإصلاحات. 
 
وسيتوجه مالباس أيضًا إلى أسوان لزيارة  مجمع بنبان للطاقة الشمسية، والذي سيكون أكبر منشأة من نوعها في العالم حالما تكتمل، كما تتضمن زيارته لأسوان لقاءات مع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة للأمان الاجتماعي. 
 
ويعد برنامج تكافل وكرامة، من البرامج الناجحة حيث وصل نطاق تغطيته الآن إلى أكثر من مليوني أسرة من أكثر الأسر حرمانا في البلاد، ومجمع بنبان للطاقة الشمسية من النتائج المباشرة للتعاون الوثيق والمستمر بين مصر ومجموعة البنك الدولي. 
 
وتستند هذه العلاقة القوية، التي تدعم النمو والتنمية في مصر، إلى التمويل والمساعدة الفنية وتبادل المعارف.
 


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