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اتفاقية سعودية صينية لتبادل طباعة وترجمة الكتب

السبت 04/مايو/2019 - 12:05 م
اتفاقية سعودية صينية لتبادل طباعة وترجمة الكتب
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أية حمروشي
 
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وقعت اتفاقية تعاونية بين مركز الأدب العربي للنشر والتوزيع ومقرها السعودية، يمثلها رئيس مجلس الإدارة الأستاذ مسفر فلاح السبيعي.

مع مجموعة شاندونغ للنشر ومقرها الصين، يمثلها المدير التنفيذي الأستاذ كاو في Cao Fei، وذلك خلال معرض أبو ظبي الدولي للكتاب، والتي تنص على تبادل الخبرات والتعاون المشترك بترجمة الأدب السعودي والصيني ونشره باللغتين الصينية والعربية وتأليف مناهج علمية لتعليم اللغة الصينية في المملكة العربية السعودية تماشيًا مع الأمر السامي باعتماد دراستها، وكذلك دعمًا للثقافة العربية وتعزيز التعاون وتطوير آليات النشر والتوزيع، بما ينعكس إيجابًا على الحياة الثقافية ومجتمع القراءة والثقافة في البلدين.

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