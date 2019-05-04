"محامي القاهرة الجديدة" تعرض ميزانيتها عقب عيد الفطر‎

قرر مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة، عرض ميزانية النقابة الفرعية عن الأعوام السابقة، وذلك عقب عيد الفطر المبارك، يوم السبت، الموافق 15 يونيو لعام 2019، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، برئاسة أشرف زكي، نقيب محامي القاهرة الجديدة.



