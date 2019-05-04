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"محامي القاهرة الجديدة" تعرض ميزانيتها عقب عيد الفطر‎

السبت 04/مايو/2019 - 12:04 م
محامي القاهرة الجديدة تعرض ميزانيتها عقب عيد الفطر‎
نقابة المحامين - صورة أرشيفية
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منى صموئيل
 
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قرر مجلس نقابة محامي القاهرة الجديدة، عرض ميزانية النقابة الفرعية عن الأعوام السابقة، وذلك عقب عيد الفطر المبارك، يوم السبت، الموافق 15 يونيو لعام 2019، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، برئاسة أشرف زكي، نقيب محامي القاهرة الجديدة.

وقال محمد منطاوي، عضو شباب محامي القاهرة الجديد، إن الميزانية سيتم عرضها بمحاكم القاهرة الجديدة، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، والأميرية، وذلك في إطار حرص النقابة الفرعية على إطلاع جمعيتها العمومية على كل ما تم صرفه خلال الأعوام السابقة.
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