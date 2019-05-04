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13 مايو‎.. دورة تدريبية لـ"محامي شمال البحيرة"

السبت 04/مايو/2019 - 12:02 م
13 مايو‎.. دورة تدريبية لـمحامي شمال البحيرة
نقابة المحامين - صورة أرشيفية
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منى صموئيل
 
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أعلنت نقابة محامي شمال البحيرة الفرعية، عن تنظيم دورة تدريبية للمحامين في أساسيات علم الإدارة والقيادة، وذلك من خلال بروتوكول تعاون ثلاثي بين النقابة الفرعية، والدكتور أيمن صادق، وكيل نقابة الأطباء سابقا، المدرب المعتمد في مجال علم الإدارة، ومركز المهندس للعلوم والتكنولوجيا، برئاسة المهندس الحاتم عمران، عضو مجلس نقابة المهندسين، تحت إشراف النقابة الفرعية، برئاسة عبد المنعم عودة.

وأوضح رامي الحديني، وكيل نقابة محامي شمال البحيرة، أن الدورة سيتم عقدها بعدد أربع محاضرات على مدى أربعة أيام، تبدأ من يوم الإثنين، الموافق 13 مايو الحالي، من الساعة الرابعة عصرا.

وأضاف الحديني أنه سيتم تحديد مواعيد المحاضرات التالية تباعا بما يتناسب مع شهر رمضان الكريم، مشيرا إلى أن المحاضرات ستنعقد بدمنهور أمام النادي الاجتماعي، بمقر مركز المهندس للعلوم والتكنولوجيا، بجوار كافيتريا سيدي بشر.

وأوضح وكيل نقابة البحيرة أن الاشتراك سيكون من خلال مقر مركز المهندس، ومن خلاله شخصيا، بقيمة اشتراك 50 جنيها، مقابل رسم الشهادة التي سيتم منحها للمحامين، حال اجتياز الدورة، والمادة العلمية التي تسلم لكل دارس.
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