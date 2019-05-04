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الأمير تركي الفيصل يكرم رئيس تحريرالدراسات اللغوية لفوز المجلة بجائزة الآداب

السبت 04/مايو/2019 - 12:03 م
الأمير تركي الفيصل يكرم رئيس تحريرالدراسات اللغوية لفوز المجلة بجائزة الآداب
صورة أرشيفية
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أية حمروشي
 
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قام الأمير تركي الفيصل، رئيس مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، رئيس تحرير مجلة الدراسات اللغوية، بتكريم الدكتور تركي بن سهو العتيبي، ومدير التحرير الدكتور خالد العصيمي؛ إثر تحقيق المجلة للمركز الأول في تخصص الآداب على مستوى دولي لعام 2018.

ونجحت المجلة الصادرة من مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، في أن تكون أول مجلة علمية سعودية محكمة، تحصل على هذا التميز على مستوى دولي؛ حيث حققت المركز الأول متفوقة على جميع المجلات المتخصصة في الآداب.

وأحصى «أرسيف» أكثر من 4000 مجلة عربية علمية متخصصة محكمة، وفقًا لتصنيف معامل التأثير والاستشهاد العربي «أرسيف»، والذي يعد المقياس الأول من نوعه للمنتج الأكاديمي العربي وفق المعايير العالمية، متفوقة بذلك على مجلات جميع مجامع اللغة العربية والجامعات في جميع دول العالم العربي.

وأعرب الدكتور تركي بن سهو العتيبي رئيس تحرير المجلة عن بالغ شكره وتقديره للأمير تركي الفيصل على هذا التكريم، مشيرًا إلى أن دعمه للمجلة كان له الأثر الكبير في ما وصلت إليه اليوم من مكانة علمية مرموقة.

وأشار إلى أن ذلك من الدلائل المبشرة لرؤية المملكة ٢٠٣٠ التي تحرص على أن تكون المملكة في المقدمة دائمًا.

ونوّه الدكتور العتيبي بجهود زملائه في مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ممثلًا بأمينه السابق الدكتور يحيى بن محمود جنيد، وأمينه الآن الدكتور سعود السرحان، مثنيًا أيضًا على مدير التحرير وجميع القائمين على المجلة والمركز ودورهم الكبير في تحقيق النجاح؛ حيث كان شعار الجميع الحرص الشديد على تطبيق أعلى معايير النشر والتحكيم العلمي، داعيًا الله عز وجل أن يحفظ هذه البلاد وقادتها، وأن يجعلها نبراسًا لخير الإسلام والمسلمين.
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