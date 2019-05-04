حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها: "منعرفش عرف إزاي" (صور)

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كشفت هناء رفعت، حفيدة القارىء الشيخ محمد رفعت، جانبا جديدا من حياة القارئ الجليل، معقبة: "الشيخ رفعت كان له كرامات، وكان صوفي نقشبندي، وقريب أوي من ربنا".



وقالت "رفعت"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إنه في إحدى الليالي بعد أن أدى الشيخ رفعت صلاة العشاء ودخل غرفته ليعتكف بها، خرج وطلب من نجله أن يحضر "الكارتة" ليخرجوا فورا دون أن يحدد إلى أين سيذهبا.



وأضافت أنه على الرغم من أن الشيخ رفعت كان ضريرا، إلا أنه هو من وصف الطريق لنجله، وتوقف عند مأتم، ونزل وطلب أن يقابل نجل المتوفية، معلقة: "منعرفش عرف إزاي الطريق لوحده، وأنها متوفية وليس متوفى، وقال لابنها والدتك طلبت الشيخ محمد رفعت يحيي ليلتها.. ليه مبلغتهوش".



وتابعت هناء رفعت، أن نجل المتوفية كان رده "منقدرش نجيب الشيخ رفعت، إحنا جبنا شيخ على قدنا"، فأبلغه الشيخ رفعت أنه جاء ليحي الليلة، وطلب منه أن يستأذن القارىء الموجود حتى يستكمل قراءة القرآن.

