ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها: "منعرفش عرف إزاي" (صور)

السبت 04/مايو/2019 - 12:02 م
حفيدة الشيخ محمد رفعت تكشف كرامات جدها: منعرفش عرف إزاي (صور)
Advertisements
طباعة
هدى عبدالرازق
 
Advertisements
كشفت هناء رفعت، حفيدة القارىء الشيخ محمد رفعت، جانبا جديدا من حياة القارئ الجليل، معقبة: "الشيخ رفعت كان له كرامات، وكان صوفي نقشبندي، وقريب أوي من ربنا".

وقالت "رفعت"، خلال حوارها ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "ten"، اليوم السبت، إنه في إحدى الليالي بعد أن أدى الشيخ رفعت صلاة العشاء ودخل غرفته ليعتكف بها، خرج وطلب من نجله أن يحضر "الكارتة" ليخرجوا فورا دون أن يحدد إلى أين سيذهبا.

وأضافت أنه على الرغم من أن الشيخ رفعت كان ضريرا، إلا أنه هو من وصف الطريق لنجله، وتوقف عند مأتم، ونزل وطلب أن يقابل نجل المتوفية، معلقة: "منعرفش عرف إزاي الطريق لوحده، وأنها متوفية وليس متوفى، وقال لابنها والدتك طلبت الشيخ محمد رفعت يحيي ليلتها.. ليه مبلغتهوش".

وتابعت هناء رفعت، أن نجل المتوفية كان رده "منقدرش نجيب الشيخ رفعت، إحنا جبنا شيخ على قدنا"، فأبلغه الشيخ رفعت أنه جاء ليحي الليلة، وطلب منه أن يستأذن القارىء الموجود حتى يستكمل قراءة القرآن.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب