اليوم.. تكريم شيوخ "محامي شمال القليوبية‎"

تنظم نقابة محامي شمال القليوبية الفرعية، اليوم السبت، احتفالية لتكريم شيوخ المحامين، وذلك بنادي محامي بنها، بحضور النقيب العام سامح عاشور، وأعضاء مجلسه، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية.





وقال طارق جيش، عضو مجلس نقابة محامي شمال القليوبية، إن التكريم يأتي لزاما على النقابة الفرعية لكبار المحامين بشمال القليوبية لما قدموه لمهنة المحاماة، وتفانيهم في عملهم، وبذل كل نفيس من أجلها.



