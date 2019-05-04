ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "فانى" بالهند إلى 12 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا إعصار (فاني) بولاية (أوديشا) شرقي الهند اليوم السبت إلى 12 قتيلا، في الوقت الذي تتجه فيه العاصفة إلى شمال شرقي بنجلاديش حيث تم إجلاء أكثر من مليون شخص إلى 4000 مركز إغاثة.

وذكرت شبكة (يورو نيوز) الأوروبية أن القتلى لقوا حتفهم بسبب سقوط الأشجار بفعل العاصفة التي بلغت سرعة رياحها 200 كليو متر في الساعة، كما ساهم إجلاء نحو 2ر1 مليون شخص إلى مراكز الإغاثة في خفض أعداد الضحايا.

وأفادت وكالة الأرصاد الهندية بأن الإعصار الاستوائي انخفضت حدته عند وصوله إلى الأرض بشكل كبير، حيث تحول إلى عاصفة.

كانت وزارة الدفاع البنغالية أعلنت أن العاصفة (فاني) لا تزال تخترق السدود لإغمار عشرات القرى الساحلية بالمياه، ودمرت عددا من المنازل في منطقة "نوخالي"، حيث لقي طفل حتفه وأصيب 30 آخرون.

يذكر أن إعصار "فاني" يعد الأقوى في الهند منذ 5 سنوات، وتشهد منطقة خليج البنغالي موسم الأعاصير المدارية في الفترة ما بين شهر أبريل وحتى ديسمبر من كل عام.