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عمر عبداللات يتألق بحفله الأخير في الأردن

السبت 04/مايو/2019 - 11:59 ص
عمر عبداللات يتألق بحفله الأخير في الأردن
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الفجر الفني
 
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 أحيا الفنان الأردني عمر العبداللات الإحتفال الكبير الذي نظمته أمانة عمان تحت رعاية الملك عبدالله الثاني لمناسبة يوم العمال وحضره نحو 3 آلاف مواطن بينهم عمال وموظفون استقبلوه بالهتاف والتصفيق الحار. حيث قدّم باقة من أغانيه أمام الجمهور الذي ردد معه المقاطع، خاصةً بأعماله التي تتغنى بالوطن والملك والمواطن.

 والجدير ذكره أن الملك كرّم_ خلال الاحتفال الذي أقيم في "مدينة الملك عبدالله الثاني الرياضية" بمنطقة القويسمة_ مجموعة من العاملين في القطاعين العام والخاص من مختلف محافظات المملكة، الذين يشكلون نماذج متميزة في العزيمة والإرادة والعمل والإنجاز.


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