حملات مكبرة لإعدام الكلاب الضالة في المنيا (صور)
السبت 04/مايو/2019 - 12:00 م
احمد الخميسي
Advertisements
Advertisements
شنت مديرية الطب البيطري بالمنيا حملات مكبرة بالمدن والقرى للتخلص من الكلاب الضالة وإعدامها من خلال مادة "الاستركلنين" السامة، بعد ارتفاع أعداد المصابين بـ"عقر الكلب" في الأسابيع الأخيرة.
وكشف مسؤول بمديرية الطب البيطري بالمحافظة وجود نقص كبير في مادة "الاستركنين" السامة والتي تستخدم في التخلص من الكلاب الضالة، مضيفًا أن المحافظ السابق اعتمد مبلغا ماليا لتوفير المادة السامة واستمرار حملات إعدام الكلاب الضالة التي تهدد المواطنين في ظل ارتفاع حالات الإصابة.
وقال محمد عيد، معاون الإدارة البيطرية بمركز العدوة، إنه تم إعدام أكثر من 49 كلبا ضالا بينها «سلعوة» بقريتي القايات والشيخ مسعود بالظهير الصحراوي الغربي، في أعقاب ورود إخطار للإدارة من الصحة بإصابة 47 شخصا بعقر الكلب.
فيما شكل الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري بالمحافظة، لجانا من الوحدات البيطرية بالمراكز لإعدام الكلاب الضالة بالقرى والمدن ومناطق شكاوى المواطنين من عقر الكلب.
وكشف مسؤول بمديرية الطب البيطري بالمحافظة وجود نقص كبير في مادة "الاستركنين" السامة والتي تستخدم في التخلص من الكلاب الضالة، مضيفًا أن المحافظ السابق اعتمد مبلغا ماليا لتوفير المادة السامة واستمرار حملات إعدام الكلاب الضالة التي تهدد المواطنين في ظل ارتفاع حالات الإصابة.
وقال محمد عيد، معاون الإدارة البيطرية بمركز العدوة، إنه تم إعدام أكثر من 49 كلبا ضالا بينها «سلعوة» بقريتي القايات والشيخ مسعود بالظهير الصحراوي الغربي، في أعقاب ورود إخطار للإدارة من الصحة بإصابة 47 شخصا بعقر الكلب.
فيما شكل الدكتور محمد عثمان، مدير الطب البيطري بالمحافظة، لجانا من الوحدات البيطرية بالمراكز لإعدام الكلاب الضالة بالقرى والمدن ومناطق شكاوى المواطنين من عقر الكلب.
Advertisements
- إعدام 8 آلاف كلب ضال بقرى القليوبية
- تشكيل لجنة لإعدام 6 كلاب ضالة بعد عقر 8 أطفال في ميت غمر
- التخلص من 20 كلب ضال بالشوارع والميادين والتجمعات السكنية بكفر شكر
- حملة لإعدام الكلاب الضالة في الدقهلية
- حملات بيطرية بـ"الدقهلية" تقتل أسبوعيا من 300 إلى 400 كلب ضال
- "بيطري الفيوم" يعدم 254 كلبا ضالا في حملة مكبرة بشوارع وأحياء المدينة
- قتل سلعوة عقرت 12 طالب بإحدى مدارس الخانكة (صور)
- إعدام 91 كلباً ضالا بحملة للطب البيطري بالفيوم
- كلب ضال يعقر 3 مواطنين والطب البيطري يعدم 27 كلباً بالدقهلية