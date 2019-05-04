تعليم البحر الأحمر: غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أي شكاوى في اليوم الأول من الامتحانات
السبت 04/مايو/2019 - 11:58 ص
محمد طه
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انطلقت صباح اليوم السبت، امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل لجميع المراحل التعليمية بمدن محافظة البحر الأحمر.
ومن جانبها قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات بكافة مدن المحافظة الـ7 بدء من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.
وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه جاري المتابعة والتقارير مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشددة على واضعي أسئلة الامتحان أن تكون جميعها من المنهج.
وأضافت فاضل؛ أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أي شكاوى حتى الآن.
ومن جانبها قالت نورا فاضل وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه تم التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتوفير سبل الراحة ومناخ ملائم للطلاب خلال عملية الامتحانات بكافة مدن المحافظة الـ7 بدء من الزعفرانة شمالا وحتى حلايب وشلاتين جنوبا.
وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الأحمر، أنه جاري المتابعة والتقارير مع جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشددة على واضعي أسئلة الامتحان أن تكون جميعها من المنهج.
وأضافت فاضل؛ أن غرفة عمليات المديرية لم تتلقي أي شكاوى حتى الآن.
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