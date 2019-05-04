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وزير أملاك الدولة يقرّر تحويل قصر بورقيبة في باجة إلى متحف

السبت 04/مايو/2019 - 11:53 ص
وزير أملاك الدولة يقرّر تحويل قصر بورقيبة في باجة إلى متحف
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مروى الجلاصي
 
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قرّر الهادي الماكني وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية تخصيص القصر الرئاسي بباجة والمعروف بـ''قصر بورقيبة'' لفائدة وزارة الشؤون الثقافية نظرا لموقعه المتميّز من أجل توظيفه كمتحف هو الأول من نوعه في الجهة و يمسح 1700 م2 .

وكان الماكني قد أدّى الأسبوع المنقضي زيارة إلى ولاية باجة واطلع على المعالم التاريخية والخصوصيات المعمارية التي تزخر بها الجهة وما تحتويه من مواقع أثرية يرجع تاريخها إلى العصور القديمة وحضارات متعاقبة أشهرها الرومانية.

كما قرر وزير أملاك الدولة تخصيص مقرّ الكنيسة الكائنة وسط مدينة باجة لفائدة وزارة الشؤون الثقافية لاستغلالها في العروض الثقافية والتظاهرات والمعارض مع ساحة وحديقة مجاورة لها بالإضافة إلى مقر المندوبية الجهوية للثقافة بباجة.
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