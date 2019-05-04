ضبط 48 قضية تموينية متنوعة في حملة على أصحاب المخابز البلدية بالمنيا

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تمكنت حملة تموينية وتفتيشية لمباحث تموين المنيا، بالتنسيق مع مفتشي إدارة الرقابة التموينية، علي اصحاب المخابز البلدية، من ضبط 48 قضية مخالفة متنوعة، بمراكز المنيا المختلفة.



جاء ذلك، في إطار إحكام الرقابة على الأسواق،والمخابز، ومتابعة المنشآت العامة، وضبط الأسعار، وقمع الغش، والتدليس، والتلاعب بالعلامات التجارية، والوقوف على مدى الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية، ومنع استغلال المواطنين.



وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن الحملة التموينية التى تم تنفيذها، أسفرت عن تحرير 48 محضرا تموينيا متنوعا شملت (قضايا إنتاج نقص وزن - انتاج خبز غير مطابق للمواصفات - عدم نظافة أدوات العجن – عدم الاعلان عن مواعيد التشغيل - عدم إعطاء بون صرف خبز للمواطنين- عدم الاحتفاظ بسجل تفتيشى - عدم الاحتفاظ بميزان حساس - عدم الاحتفاظ بماكينة صرف خبز)، وتم تحويل الأمر للنيابات المختصة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.



أكد وكيل وزارة التموين، استمرار الحملات التفتيشية على مستوى مراكز المنيا، وذلك ضمن تكليفات اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا؛ لمنع الاحتكار، ومراقبة الأسواق، والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطن، والحفاظ على صحته.



