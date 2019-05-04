ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

سائق يمزق جسد زميله بـ"مطواة" بسبب خلافات مالية في شبرا

السبت 04/مايو/2019 - 11:52 ص
سائق يمزق جسد زميله بـمطواة بسبب خلافات مالية في شبرا
أرشيفية
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، سائقًا مزق جسد زميله بسبب خلافات مالية.

وتلقى قسم شرطة ثان شبرا الخيمة إخطارا من أحد المستشفيات بالمطرية بوصول أحد الأشخاص ("سائق" مقيم دائرة القسم) مصاب بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى وتوفى فور وصوله المستشفى.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وبالفحص تبين أنه حال تواجد المتوفى بأحد الشوارع بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين أحد الأشخاص "سائق" - مقيم دائرة مركز شبين القناطر، على إثر وجود خلافات سابقه بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها عليه المتهم بالضرب بسلاح أبيض "مطواه" محدثًا إصابته التى أودت بحياته ولاذ بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
Advertisements
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري الإنجليزي
بورنموث
-
x
13:30
-
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
-
ليفربول
الدوري الإسباني
إسبانيول
-
x
16:15
-
أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
برشلونة
الدوري الإيطالي
كييفو فيرونا
-
x
18:00
-
سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
-
هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
-
هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
-
بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
-
نيس
بوردو
-
x
20:00
-
أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
-
x
15:00
-
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
-
x
15:00
-
الوداد الرياضي - المغرب