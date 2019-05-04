ننشر التشكيلة الرسمية للترجي ضدّ مازمبي في إياب نصف النهائي

يواجه الترجّي الرياضي التونسي اليوم السبت 04 ماي 2019، فريق تي بي مازيمبي الكونغولي ابتداء من الساعة 14:00، لحساب إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا.





وحسب مصادر، فقد اختار مدرّب الترجي معين الشعباني التعويل على الأسماء التالية من اللاعبين:





*معز بن شريفية

*خليل شمام

*شمس الدين الذوادي

*محمد أمين المسكيني

*أيمن بن محمد

*فوسيني كوليبالي

*فرانك كوم

*غيلان الشعلالي

*يوسف البلايلي

*أنيس البدري

*طه ياسين الخنيسي