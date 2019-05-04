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ننشر التشكيلة الرسمية للترجي ضدّ مازمبي في إياب نصف النهائي

السبت 04/مايو/2019 - 11:48 ص
ننشر التشكيلة الرسمية للترجي ضدّ مازمبي في إياب نصف النهائي
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مروى الجلاصي
 
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يواجه الترجّي الرياضي التونسي اليوم السبت 04 ماي 2019، فريق تي بي مازيمبي الكونغولي ابتداء من الساعة 14:00، لحساب إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا.

وحسب مصادر، فقد اختار مدرّب الترجي معين الشعباني التعويل على الأسماء التالية من اللاعبين: 

*معز بن شريفية 
*خليل شمام
*شمس الدين الذوادي 
*محمد أمين المسكيني
*أيمن بن محمد 
*فوسيني كوليبالي 
*فرانك كوم 
*غيلان الشعلالي 
*يوسف البلايلي 
*أنيس البدري 
*طه ياسين الخنيسي
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