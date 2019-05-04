ننشر التشكيلة الرسمية للترجي ضدّ مازمبي في إياب نصف النهائي
السبت 04/مايو/2019 - 11:48 ص
مروى الجلاصي
Advertisements
Advertisements
يواجه الترجّي الرياضي التونسي اليوم السبت 04 ماي 2019، فريق تي بي مازيمبي الكونغولي ابتداء من الساعة 14:00، لحساب إياب الدور نصف النهائي لكأس رابطة أبطال إفريقيا.
وحسب مصادر، فقد اختار مدرّب الترجي معين الشعباني التعويل على الأسماء التالية من اللاعبين:
*معز بن شريفية
*خليل شمام
*شمس الدين الذوادي
*محمد أمين المسكيني
*أيمن بن محمد
*فوسيني كوليبالي
*فرانك كوم
*غيلان الشعلالي
*يوسف البلايلي
*أنيس البدري
*طه ياسين الخنيسي
Advertisements