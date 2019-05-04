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سقوط عصابة سرقة أسلاك الكهرباء من أعمده الإنارة في القطامية

السبت 04/مايو/2019 - 11:47 ص
سقوط عصابة سرقة أسلاك الكهرباء من أعمده الإنارة في القطامية
أرشيفية
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هبة عبد الحفيظ
 
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ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، القبض على عناصر تشكيل عصابي لسرقة كمية من الأسلاك والكابلات الكهربائية بالطريق العام بقصد التصرف فيها بالبيع بالقطامية.

وتعود البداية أثناء قيام قوة أمنية تابعة لقسم شرطة القطامية بمديرية أمن القاهرة، بالمرور بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية، تمكنت من ضبط شخصين حال إستقلالهما سيارة "قيادة أحدهما ملك والدته" وبحوزتهما (4 لفات من الأسلاك الكهربائية والكابلات النحاسية- 2 نصل معدنى "كتر").

وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة المضبوطات من الطريق العام بأسلوب " القطع " بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما بقصد التصرف فيها بالبيع.

وأثناء الفحص حضر مسئول فنى الكهرباء بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، تعرف على المضبوطات وأقر بأنها مملوكة لجهة عمله وخاصة بمشروع إنارة أحد الشوارع بدائرة القسم وإتهمهما بالسرقة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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