البحرية الليبية تعلن ضبط 161 مهاجرا شرق طرابلس

أعلنت البحرية الليبية اليوم السبت توقيف 161 مهاجراً غير قانوني قبالة ساحل مدينة الخمس على بعد 120 كلم شرق العاصمة طرابلس قبل يومين.

وأوضح أيوب قاسم المتحدث باسم البحرية الليبية في بيان "تمكنت دورية تابعة لخفر السواحل - الزورق صبراتة - يوم الخميس 3 مايو، من رصد قاربين مطاطيين على متنهما 161 مهاجراً". وأوضح البيان أن بين المهاجرين 15 امرأة وخمسة أطفال.

وأضاف قاسم إن العملية "تمت على بعد 82 ميلاً شمال غرب الخمس".

ونقل المهاجرون إلى نقطة إنزال الخمس منتصف ليلة الجمعة، وفقاً للمتحدث.

وأكدت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في تغريدة اعتراض المهاجرين ونقلهم إلى الخمس حيث يوجد مركز لاحتجاز المهاجرين.

وتأتي هذه العملية عقب 3 أيام من اعتراض خفر السواحل قارباً يحمل 96 مهاجراً قبالة الخمس الأربعاء.

وقالت المفوضية العليا للاجئين إن البحرية الليبية نفذت 15 عملية منذ بداية 2019، اعترضت خلالها وأنقذت 1287 شخصا.

وتذكر هيئات الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية باستمرار برفضها إعادة المهاجرين الذين يتم اعتراضهم إلى ليبيا الغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام القذافي في 2011.

وقالت منظمة الهجرة الدولية الأربعاء إن "ليبيا ليست ميناءً آمناً وإن الاعتقال التعسفي للمهاجرين يجب أن ينتهي" .

وأفادت مساعدة مبعوث الامم المتحدة في ليبيا ماريا دو فالي ريبيرو في نهاية أبريل أنها "قلقة للغاية" حيال مصير نحو 3.500 من المهاجرين واللاجئين "المعرضين للخطر" لوجودهم في مراكز احتجاز قرب مناطق المعارك الدائرة في ليبيا منذ بداية أبريل.

وتعد ليبيا منطقة عبور رئيسية للمهاجرين الذين يريدون الوصول الى أوروبا، حيث وصل عدد المهاجرين في مراكز الاحتجاز إلى 6 آلاف شخص، وفق المنظمة الدولية للهجرة.