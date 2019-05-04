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لصعوده الممتاز "ب".. محافظ قنا يهنئ نادي الشبان المسلمين

السبت 04/مايو/2019 - 10:29 ص
لصعوده الممتاز ب.. محافظ قنا يهنئ نادي الشبان المسلمين
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بسام عبدالحميد
 
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هنأ اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا، نادي الشبان المسلمين بمدينة قنا، بمناسبة صعود فريق كرة القدم، بالناي للدوري الممتاز "ب"، جاء ذلك بحضور الدكتور عمر موسي وكيل، وزارة الشباب والرياضة، والنائب محمود عبدالسلام الضبع عضو مجلس النواب والاستاذ جمال الحديدي رئيس مجلس ادارة النادي وعدد من أعضاء النادي.

وقدم الهجان، التهنئة لمجلس إدارة نادى الشبان المسلمين، وللجهاز الفني لفريق كرة القدم ولكل لاعبي الفريق تقديرًا لمجهودهم وإصرارهم ومنافستهم القوية خلال الموسم الحالي 20182019 بدوري الدرجة الثالثة والتي تُوجت بتأهلهم للدوري الممتاز "ب" للموسم القادم.

ووجه محافظ قنا مجلس الادارة واللاعبين بضرورة التركيز والاستعداد الجيد وتجهيز الفريق بالشكل المطلوب ليكون قادر على خوض منافسات الدوري الممتاز "ب" وتحقيق أفضل النتائج في كافة المباريات حتي يتمكن من الصعود الي دوري الاضواء والشهرة "الدوري المصري الممتاز لكرة القدم".
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